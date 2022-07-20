الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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تصعيد خطير.. أهداف روسيا في أوكرانيا لم تعد تقتصر على دونباس

منذ دقيقتين
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “ريا نوفوستي” عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم الأربعاء إن أهداف موسكو الجغرافية من “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا لم تعد مقتصرة على منطقة دونباس الشرقية بل تتضمن عددا من المناطق الأخرى.

ونقلت الوكالة أيضا عن لافروف قوله إن أهداف روسيا ستتوسع أكثر إذا قدم الغرب أسلحة بعيدة المدى لكييف.

وحين غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير شباط، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي نية لاحتلال أراض أوكرانية قائلا إن هدفه هو نزع السلاح والتخلص من “النازيين” في البلاد، وهو تصريح رفضته كييف والغرب باعتباره ذريعة لشن حرب توسعية استعمارية.

وبعد دحر محاولة أولية للسيطرة على العاصمة كييف، قالت وزارة الدفاع الروسية في 25 مارس آذار إن المرحلة الأولى من العملية الخاصة اكتملت وإنها ستركز الآن على “تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس”.

وبعد أربعة أشهر تقريبا، استولت روسيا على لوجانسك، وهي واحدة من منطقتين تشكلان دونباس، لكنها مازالت بعيدة عن الاستيلاء على كامل المنطقة الأخرى وهي دونيتسك.

لكن قواتها استولت بالفعل على مناطق خارج دونباس، خاصة في منطقتي زابوريجيا وخيرسون الجنوبيتين، وتواصل توجيه ضربات صاروخية على مدن في أنحاء أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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