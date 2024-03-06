تصعيد خطير.. صاروخ حوثي على سفينة أمريكية يقتل 3 ويصيب 4 آخرين

قال الجيش الأمريكي (الأربعاء 6-3-2024) إن طاقم السفينة ترو كونفيدنس أصيبت بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على خليج عدن أبلغ عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة أربعة على الأقل.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أيضا في بيان أن الهجوم الصاروخي تسبب في “أضرار جسيمة” للسفينة، التي كانت ترفع علم “باربادوس “أثناء عبورها خليج عدن.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن الهجوم -الذي استهدف السفينة بخليج عدن- هو أول هجوم يوقع قتلى منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وأوردت الوكالة نفسها -نقلا عن مسؤول أميركي- أن سفينة حربية أميركية وأخرى هندية بخليج عدن تعملان على تقديم المساعدة للسفينة المتضررة.

وكانت القيادة الوسطى الأميركية قد أعلنت الثلاثاء، أنها دمرت صاروخا باليستيا و3 أنظمة لمسيرات أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة الوسطى إن الصاروخ والمسيرات التي أسقطت كانت موجهة إلى المدمرة الأميركية كارني في البحر الأحمر.

وقد نقلت شبكة “سي إن إن” الأربعاء عن مسؤول أميركي قوله إن جماعة الحوثي في اليمن تفاجئ القوات الأميركية بعملياتها في البحر الأحمر.

وجاء في تصريحات المسؤول “الحوثيون يواصلون مفاجأتنا وليس لدينا فكرة جيدة عما لديهم من أسلحة”.