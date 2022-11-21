تصعيد خطير.. هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات على مواقع بكردستان العراق

قالت وكالة فارس للأنباء إن الحرس الثوري الإيراني استهدف مقرات “جماعات معارضة” في كردستان العراق في ساعة مبكرة من صباح (الاثنين 21-11-2022) بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وهاجم الحرس قواعد للمعارضة الإيرانية الكردية في كردستان العراق منذ وفاة الإيرانية مهسا أميني يوم 16 سبتمبر أيلول وهي رهن الاحتجاز الأمر الذي أثار اضطرابات على مستوى الجمهورية الإسلامية.

وتتهم إيران المسلحين الأكراد الموجودين في العراق بإثارة الاضطرابات وهددت بشن ضربات على معارضين إيرانيين أكراد مسلحين.

وذكرت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية أن الحرس الثوري قصف قواعد عسكرية في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي بهدف تدمير مواقع ألحقت هجمات سابقة بعض الأضرار بها.

وأدانت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الهجوم في بيان اليوم.

يذكر أن الضربات الإيرانية على شمال العراق تكررت منذ منتصف سبتمبر الماضي، مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وفي 14 تشرين الثاني, خلّف قصف صاروخي وضربات شنّتها طهران بطائرات بلا طيّار إيرانية ضد جماعات كرديّة إيرانيّة معارضة قتيلًا وثمانية جرحى في إقليم كردستان.