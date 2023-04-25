تصعيد روسي خطير.. ربما نكون على شفا حرب عالمية جديدة

حذر الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الثلاثاء، من أن العالم ربما يكون على شفا حرب عالمية جديدة ونبه إلى أن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد أيضا.

وقال حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر في موسكو “العالم مضطرب ومن المحتمل جدا أن يكون على شفا حرب عالمية جديدة”.

وتابع أنه يمكن تفادي مثل هذه الحرب العالمية الجديدة، لكنه قال إن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد وبصورة جدية أكثر من المخاوف المرتبطة بتغير المناخ.

وأضاف: “توقفوا عن المعاناة بسبب أن درجة الحرارة ترتفع درجة مئوية واحدة خلال زمن قدره كذا وكذا. لقد كانت البشرية تراقب هذا لفترة قصيرة جدا”.

وأردف قائلا “ولكن، هل تهتم البشرية حقا بالمناخ إلى هذا الحد؟ في رأيي، أن هذا لا شيء بالمقارنة مع احتمال التواجد في مركز انفجار بدرجة حرارة 5 آلاف كلفن وموجة صدمة 350 مترا في الثانية وضغط يعادل 3 آلاف كيلوغرام لكل متر مربع، مع اختراق الإشعاع، وأعني الإشعاع المؤين والنبض الكهرومغناطيسي”.

وتابع “للأسف، إن هذا الاحتمال يزداد كل يوم لأسباب معروفة” في إشارة إلى احتمال اندلاع حرب نووية.