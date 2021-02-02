تصعيد “نووي”… إيران تنصب 696 جهاز طرد مركزي في “نطنز”

أعلن مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن بلاده نصبت 696 جهازا للطرد المركزي من جيل IR2M بسعة 4 أضعاف الجيل السابق في منشأة نطنز في أصفهان وسط البلاد، بالإضافة إلى نصب سلسلتين من جيل IR6 في فوردو، قرب العاصمة طهران.

وقال غريب آبادي عبر “تويتر” إن “هناك المزيد في المستقبل القريب”، مضيفا أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال قادرة على التحقق وإبلاغ التقدم كما هو مخطط له”.

ويأتي هذا التصعيد، بعد يوم من تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أنه إذا استمرت إيران في انتهاك التزاماتها النووية، فلن يكون أمامها سوى “أسابيع قليلة” من إنتاج المواد النووية الانشطارية لصنع أسلحة نووية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد اقترح في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” CNN، الثلاثاء، أن يتدخل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، لـ”عودة منسقة ومتزامنة” لإيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وبينما تقول الحكومة الأميركية الجديدة، إن إيران يجب أن تعود إلى التزاماتها النووية بالكامل تقول طهران إنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات قبل عودتها للاتفاق.

وأصبحت قضية انسحاب إيران من التزاماتها النووية أكثر جدية خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن أقر البرلمان قانون “الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات” في 2 ديسمبر الماضي، والذي ألزم الحكومة برفع نسبة التخصيب إلى 20%.

كما نص على طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران إذا لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول مارس، وكذلك تعليق البروتوكول الإضافي لحظر الانتشار النووي، وذلك بحسب “العربية”.