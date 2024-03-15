تصعيد هام من بايدن: عدد كبير من الأمريكيين يشاركون شومر مخاوفه إزاء إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الجمعة 15-3-2024( إن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ألقى “خطابا جيدا” أمس الخميس والذي دعا فيه إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ووجه انتقادات قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة في طريق السلام.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض عند سؤاله عن تصريحات شومر في قاعة مجلس الشيوخ أمس “لقد ألقى خطابا جيدا”.

وأضاف بايدن “لقد عبر (شومر) عن مخاوف جدية… يشاركه فيها عدد كبير من الأمريكيين”، مشيرا إلى أن شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب في وقت سابق لإدلائه به.

وكان تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي قد قال أمس الخميس إنه يتعين على إسرائيل إجراء “تصحيحات كبيرة في المسار” لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ ذكر شومر عضو الحزب الديمقراطي أيضا أن رفض إسرائيل لحل الدولتين “خطأ فادح” وحث المفاوضون في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.

وأضاف: “أدعو جميع الأطراف المتفاوضة للقيام بكل ما هو ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين”.

واعتبر شومر أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين عززا التوتر والعنف، مشددا على أن توسيع المستوطنات يجعل حل الدولتين مستحيلا.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “عقبة كبيرة أمام السلام وقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين”، وفق تعبيره.

وأكد شومر أن توجه إسرائيل نحو حل الدولة الواحدة من شأنه زيادة تمزيق علاقاتها مع العالم بما فيه الولايات المتحدة.