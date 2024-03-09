تضامنا مع المرأة الفلسطينية.. عشرات المغربيات يتظاهرن في الرباط

من مظاهرة سابقة في الرباط تطالب بوقف "التهميش" و"التمييز" ضد المرأة المغربية

خرجت عشرات النساء المغربيات، مساء أمس الجمعة 8 مارس/آذار 2024، في تظاهرات في العاصمة الرباط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تضامنا مع المرأة الفلسطينية في محنتها جراء الحرب على غزة.

رفعت النساء اللائي ينتمين لجمعيات حقوقية وجمعيات مجتمع مدني شعارات مساندة “للمقاومة الفلسطينة”، كما طالبن بوقف التطبيع مع “الكيان الصهيوني”. وقامت النساء اللاتي رفعن الأعلام الفلسطينية والمغربية بحرق العلم الإسرائيلي.

ورُفعت شعارات مثل “المقاومة أمانة والتطبيع خيانة” و”تحية مغربية للمرأة الفلسطينية” و”يكفينا من الحروب..أمريكا وإسرائيل عدوة الشعوب” وسط دعوات بمقاطعة عدد من المنتجات والشركات العالمية التي وصفت بأنها “صهيونية”.

وقالت الناشطة فاطمة أفيد في كلمة “لمجموعة العمل الوطنبة من أجل فلسطين” التي دعت إلى الاحتجاج إن “العدوان الصهيوني الغاشم قتل نحو تسعة آلاف سيدة منهن نساء حوامل”. وطالبت “بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة..ووقف سياسة التجويع والتعطيش..وفك الحصار وفتح المعابر والحدود”. كما طالبت كل “القوى الحية في العالم والحركات النسائية بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله”.