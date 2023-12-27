تضامنا مع غزة.. الشارقة تمنع الألعاب النارية في ليلة رأس السنة

منعت إمارة الشارقة احتفالات الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة تعبيرا عن التضامن مع شعب غزة.

والشارقة إحدى الإمارات السبع التي تتألف منها دولة الإمارات وهي من الدول العربية القليلة التي لديها علاقات رسمية مع إسرائيل.

وأعلنت شرطة الشارقة القرار في منشور على فيسبوك أمس الثلاثاء وحذرت من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد “من يخالف التعليمات”.

وقالت الشرطة في المنشور إن منع احتفالات وعروض الألعاب النارية “تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة”.

والشارقة ثالث أكبر إمارة من حيث المساحة وعدد السكان بعد أبوظبي ودبي.

وأقامت الإمارات علاقات رسمية مع إسرائيل في عام 2020 في خطوة مهدت الطريق أمام دول أخرى لإقامة علاقات مع إسرائيل.

ودعت الدولة الخليجية مرارا إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في حرب غزة وأدانت القصف الإسرائيلي واجتياح القطاع.

كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسبب الهجوم الذي شنته على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، ودعت إلى إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم الحركة في ذلك اليوم في غزة.

ويبدو أن قرار الشارقة بشأن الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة يقتصر على تلك الإمارة فقط بينما يستمر الإعلان عن احتفالات عامة في الإمارات الأخرى.

وعادة ما يقام عرض رائع للألعاب النارية في ليلة رأس السنة في دبي، الإمارة الأكثر سكانا في البلاد ومركز السياحة الإقليمي، حول معالم مثل برج خليفة ونخلة جميرا وهي جزيرة اصطناعية على شكل نخلة.