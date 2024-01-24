تضامن عالمي... حملة "غزة روح الروح" تتواصل في كأس آسيا بالدوحة

تتواصل حملة التضامن العالمية التي تحمل مسمى “غزة روح الروح” والتي انطلقت بالتوازي مع كأس أمم آسيا في الدوحة، بهدف دعم صمود قطاع غزة في وجه الإبادة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وعبّر مشجعون من هونغ كونغ عن حزنهم الشديد لما يحدث في غزة، ورفضهم للمجازر التي ترتكب في القطاع، فيما استمر القائمون على الحملة بتوزيع قمصان تحمل شعارات تضامن، وتوزيع الأعلام والكوفيات الفلسطينية على المشجعين من مختلف الأطياف والدول.

ويذكر أن مباراة منتخب فلسطين الثالثة، شهدت تأييدًا ودعمًا واسعًا من مختلف الجنسيات والدول ضمن مباراته أمام هونغ كونغ، حيث حمل العديد من المتضامنين الأعلام الفلسطينية ورفعوا شعارات ولافتات كتب عليها: “أوقفوا حرب غزة” و”أوقفوا الجرائم الاسرائيلية” و”الحرية لفلسطين” و”نحن نصلي من أجل عالم خال من الحروب والعنصرية”.

ويشار إلى أن اﻻحتلال اﻹسرائيلي يواصل لليوم الـ110 على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

ويذكر أن أهالي قطاع غزة يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 25 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ63 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.







