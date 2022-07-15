تضرر آلاف الأسر اليمنية جراء اجتياح سيول مدمرة لمخيمات النازحين في مأرب

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الجمعة إن أكثر من 13 ألف أسرة تقيم في مخيمات النزوح في محافظة مأرب بشمال شرق البلاد تضررت بسبب اجتياح السيول الجارفة والفيضانات لهذه المخيمات خلال اليومين الماضيين.

وأطلقت الحكومة نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية الدولية بسرعة التدخل وتوفير المأوى والمواد الغذائية لهذه الأسر.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة في تقرير اطلعت عليه رويترز إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة منذ الأربعاء ألحقت أضرارا فادحة بمساكن 13549 أسرة وإن 2577 أسرة تضررت مساكنها بشكل كلي فيما تضررت 10972 أسرة بشكل جزئي.

وقالت الحكومة اليمنية إن السيول “جرفت الخيام والبيوت الطينية مساء الأربعاء في ستة مخيمات” بينها مخيم الجفينة أكبر مخيم لتجمع النازحين في مأرب الذي يؤوي نحو مئة ألف نازح، مما ترك مئات النازحين في العراء من دون مأوى أو مواد غذائية أو مياه.

وتعد محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، أكبر تجمع للنازحين الفارين من مناطق المواجهات المسلحة في اليمن، إذ تؤوي أكثر من مليونين ومئتي ألف نازح يمثلون 60 بالمئة من النازحين داخليا في 197 مخيما في مدينة مأرب ومديرية الوادي المجاورة لها، وفقا للوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين الحكومية.

ويعاني النازحون في اليمن البالغ عددهم أكثر من 4.3 مليون شخص وفقا للأمم المتحدة، عموما وفي مأرب بشكل خاص، من وضع إنساني صعب للغاية، جراء حالات التشرد التي يعيشونها منذ سنوات الحرب وسط تراجع الدعم المقدم من المنظمات الإغاثية وكذا نتيجة تقلبات الطقس بين الحر الشديد والرياح العاتية والأمطار الغزيرة والسيول.