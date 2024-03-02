السبت 21 شعبان 1445 ﻫ - 2 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تضرر مبنيين في سان بطرسبورغ الروسية وإجلاء سكان بعد "حادث"

منذ 21 دقيقة
A A A
طباعة المقال

تضرر مبنيان وتم إجلاء أشخاص في مدينة سان بطرسبرج الروسية صباح اليوم السبت 2 آذار/مارس الجاري، بعد أن أبلغ سكان محليون عن انفجار مدوٍّ أدى إلى تهشم النوافذ.

وقال ألكسندر بيجلوف حاكم سان بطرسبرج إن “حادثا” وقع في منطقة كراسنوجفارديسكي شمال شرقي المدينة.

وأضاف أنه لم تقع إصابات، لكن تم إجلاء سكان من الشقق، دون أن يوضح سبب الحادث أو طبيعته.

وقال عدد من سكان المنازل المتضررة لرويترز إنهم سمعوا بعض الأصوات الغريبة أعقبها انفجار وحريق.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الحادث ربما نجم عن إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة كانت متجهة نحو مستودع وقود قريب، ولم يرد تأكيد رسمي لذلك من السلطات الروسية أو وسائل الإعلام الرسمية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بالمسيرات الانتحارية.. النظام السوري يكثف قصفه على إدلب
قصف على غزة
غزة تحت النار
السلطة الفلسطينية متفائلة في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بحلول رمضان
رسميا.. تقلص العجز التجاري التركي 42.3% على أساس سنوي في فبراير

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
دولة عربية تتخذ قراراً صارماً بحق حزب الله وكل من يدعمه!
دجاج
صورة لا تصدق لمسالخ دجاج في بيروت.. هل فعلاً يأكلها اللبنانيون؟
غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان
فيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان