تضرر مبنيين في سان بطرسبورغ الروسية وإجلاء سكان بعد "حادث"

تضرر مبنيان وتم إجلاء أشخاص في مدينة سان بطرسبرج الروسية صباح اليوم السبت 2 آذار/مارس الجاري، بعد أن أبلغ سكان محليون عن انفجار مدوٍّ أدى إلى تهشم النوافذ.

وقال ألكسندر بيجلوف حاكم سان بطرسبرج إن “حادثا” وقع في منطقة كراسنوجفارديسكي شمال شرقي المدينة.

وأضاف أنه لم تقع إصابات، لكن تم إجلاء سكان من الشقق، دون أن يوضح سبب الحادث أو طبيعته.

وقال عدد من سكان المنازل المتضررة لرويترز إنهم سمعوا بعض الأصوات الغريبة أعقبها انفجار وحريق.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الحادث ربما نجم عن إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة كانت متجهة نحو مستودع وقود قريب، ولم يرد تأكيد رسمي لذلك من السلطات الروسية أو وسائل الإعلام الرسمية.