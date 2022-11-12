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تضرر منشأة أبحاث أوكرانية في خاركيف بشكل بالغ

منذ 44 دقيقة
آثار الدمار في خاركيف

آثار الدمار في خاركيف

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة (الجمعة 11-11-2022) إن فحصا لمنشأة أبحاث في مدينة خاركيف الأوكرانية خلص إلى أنها تعرضت لأضرار بالغة، لكن لا توجد مؤشرات على إنبعاث إشعاعات أو تحول مواد نووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في بيان إن فريقا من الوكالة زار معهد خاركيف للتكنولوجيا في الفترة من الثامن إلى العاشر من نوفمبر تشرين الثاني، بعدما قالت أوكرانيا في يونيو حزيران إن روسيا قصفت المنشأة.

وأضاف جروسي “على الرغم من أن مستويات الإشعاع كانت طبيعية، إلا أن مدى الضرر الذي لحق بمنشأة الأبحاث النووية وخيم وصادم، وأسوأ حتى مما كان متوقعا”.

    المصدر :
  • رويترز

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