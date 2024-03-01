تضر بالجانبين.. وزيرة الخزانة الأمريكية تنتقد القيود الإسرائيلية في الضفة الغربية

اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية أن القيود الإسرائيلية في الضفة الغربية تضر بالجانبين.

وانتقدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إسرائيل لحجبها تصاريح العمل ومنع سفر الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن الإجراءات تضر بالجانبين وتهدد بإثارة صراع إقليمي أوسع نطاقا.

وقالت جانيت يلين لرويترز في مقابلة جرت معها في وقت متأخر من يوم أمس الخميس “لا نريد أن نرى الصراع يمتد إلى مناطق أخرى. إسرائيل صديقة ونتحدث معها بانتظام. إذا رأينا شيئا يقلقنا، نخبر شركائنا برأينا فيه”.

وكانت أفادت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيب يلين، يوم الثلاثاء، بموافقة إسرائيل على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، وأضافت أن الأموال بدأت تتدفق.

وكشفت الوزيرة الأميركية عن هذا التحول بمؤتمر صحفي في البرازيل، وقالت إن تحويل العائدات “لا بد أن يستمر”، لكنها حذرت من أن القيود الإسرائيلية على حركة العاملين الفلسطينيين تعرقل التجارة في كل من الضفة الغربية وإسرائيل.

وذكرت قبل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين أنها أثارت هذه المسألة في رسالة بعثت بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اليومين الماضيين.

ونقلت رويترز عن يلين قوله “منع سكان الضفة الغربية من العمل في إسرائيل له تأثير سلبي كبير جدا على الدخل في الضفة الغربية. وتعتمد إسرائيل أيضا على هذه القوة العاملة”، موضحة أن نقص العمالة يضر أيضا بالاقتصاد الإسرائيلي.