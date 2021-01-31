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تضم رفات 400 شخص.. العثور على مقبرة جماعية في نينوى شمالي العراق

31 - يناير - 2021
مقبرة جماعية في العراق

مقبرة جماعية في العراق- أرشيفية

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أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى شمالي العراق اليوم الأحد العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص، قتلتهم عصابات “داعش”.

وذكرت في بيان صحفي: “تم العثور على مقبرة جماعية ضمت رفات 400 من الضحايا المغدورين من قبل عصابات داعش الإرهابية”.

وأضافت، أن “المقبرة كبيرة وعثر عليها داخل قرية حميدات بقضاء تلعفر غربي نينوى وهي الثاني من نوعها خلال أشهر قليلة”.

وقبل أيام بدأت الحكومة العراقية مساعيها للتحقيق وجمع المعلومات والأدلة حول حفرتي الخسفة وعلو عنتر في نينوى، دون أن تحدد موعدا لفتح المقبرتين الجماعيتين وانتشال رفات الضحايا.

 

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