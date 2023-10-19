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تضم قوات أمريكية.. صواريخ وطائرات مسيرة تضرب قاعدة عين الأسد في العراق

منذ 46 دقيقة
قاعدة عين الأسد

قاعدة عين الأسد

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تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، (الخميس 19-10-2023)، لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، ووفقا لما أفادت به مصادر أمنية لوكالة رويترز، فيما تمكنت سفينة حربية أميركية قرب اليمن من اعتراض قذائف.

وقالت الوكالة إنه سمع دوي انفجارات عديدة داخل القاعدة، الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق.

وفي حادث منفصل قال مسؤول أميركي لرويترز إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية كانت تبحر بالقرب من اليمن اعترضت العديد من القذائف.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أميركي آخر القول إن عناصر من ميليشا الحوثي المدعومين من إيران، هم من أطلقوا القذائف.

وذكر مسؤول أميركي ثان أنه تم اعتراض ما يقرب من اثنين إلى ثلاثة منها.

وتستضيف قاعدة عين الأسد قوات أميركية وأخرى دولية موجود بناء على دعوة من الحكومة العراقية.

وهذا هو الاستهداف الثاني للقوات الأميركية في العراق في غضون 24 ساعة بعد هدوء استمر لأكثر من عام.

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