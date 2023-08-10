تضم 21 وزيرا.. المجلس العسكري في النيجر يعلن حكومة جديدة

أعلن المجلس العسكري في النيجر عبر التلفزيون الرسمي الليلة الماضية قائمة تضم 21 شخصا قال إنهم سيصبحون وزراء في حكومة جديدة.

استولى المجلس على السلطة في النيجر في أواخر الشهر الماضي.

يجتمع رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس”، اليوم الخميس، بالعاصمة النيجيرية أبوجا لبحث أوضاع النيجر، خاصة الاستخدام المحتمل للقوة لاستعادة النظام الدستوري.

وكان المجلس العسكري بالنيجر التقى مبعوثين اثنين من نيجيريا، كما اتهم المجلس فرنسا بانتهاك المجال الجوي للبلاد، ومهاجمة معسكر للجيش، وتحرير من وصفتهم بالإرهابيين، وهي اتهامات سرعان ما نفتها باريس.

وأكد مصدر في حكومة نيجيريا أن المجلس العسكري في النيجر التقى مبعوث الرئيس النيجيري في نيامي. كما التقى المجلس العسكري مبعوث “إكواس”، بولا تينوبو.