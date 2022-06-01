تطال إيران.. تدريبات لسلاح الجو الإسرائيلي على ضربات بعيدة المدى

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عن تمارين جوية حاكت رحلات تحليق طويلة المدى وشن غارات في العمق.

وقال أفخاي أدرعي في تغريدة له، الأربعاء، أن عشرات الطائرات شاركت في التدريب الذي جاء في إطار مناورات عربات النار، التي يجريها الجيش الإسرائيلي، وكجزء من رفع الجاهزية لسيناريوهات حربية متعددة الجبهات، بعيدة كانت أو قريبة.

صحيفة “جيروزاليم بوست” أفادت بأن طائرات حربية أقلعت من منصات سلاح الجو الإسرائيلي بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود ليل الأربعاء من قواعد مختلفة لمحاكاة أهداف ضرب بعيدة عن حدود إسرائيل، بما في ذلك إيران.

ومناورات “عربات النار” للجيش الإسرائيلي مستمرة منذ نحو شهر.

وزادت إسرائيل من مستوى استعدادها بشكل كبير منذ العام الماضي، وفق الصحيفة ذاتها، واتخذت خطوات للإعداد لخيار عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.

الجيش الإسرائيلي، الذي يخطط بجدية لعدة خيارات عسكرية ضد إيران في حالة فشل المحادثات النووية بين الغرب والجمهورية الإسلامية، يقوم بأكبر مناوراته في تاريخه مع آلاف الجنود وجنود الاحتياط، تقول الصحيفة الإسرائيلية.

من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إيران استخدمت وثائق مسروقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للمساعدة في إخفاء أنها كانت تنفذ أنشطة نووية محظورة.

وعرض ما قال إنها نسخ من “خطة الخداع” الإيرانية، بما في ذلك ملاحظات مكتوبة بخط اليد باللغة الفارسية، تقول إن على إيران إعداد “قصة تغطية”.

وتنفي إيران أن لديها برنامجا سريا للأسلحة النووية، قائلة إن إسرائيل زورت الدليل المزعوم.