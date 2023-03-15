تطورات أمنية تجبر نتنياهو على تقليص زيارته إلى ألمانيا

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إنه اختصر مدة زيارة مقررة إلى ألمانيا هذا الأسبوع، وذلك بعدما ذكر المكتب في وقت سابق أنه أجرى مشاورات “بشأن تطورات الأمن القومي”.

ولم يحدد البيان ما إذا كانت هناك صلة بين تقليص مدة الزيارة والمشاورات الأمنية، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى العاصمة الألمانية في وقت لاحق، الأربعاء. ووفقا لجدول الرحلة الذي جرى تداوله الأسبوع الماضي كان مقررا أن يعود نتنياهو يوم الجمعة. لكن البيان الجديد قال إنه سيعود غدا الخميس.

وتواجه حكومته الائتلافية المكونة من أحزاب قومية ودينية، والتي تولت السلطة في ديسمبر كانون الأول، احتجاجات غير مسبوقة على تعديلات قانونية مقترحة تتعلق بالسلطة القضائية. ويقول متظاهرون إنهم سيحاولون منعه من الوصول إلى المطار اليوم الأربعاء.

وعلى صعيد منفصل، قال نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت إنهما عقدا مناقشات رفيعة المستوى تتعلق بالأمن القومي، وهي المناقشات التي رفض مسؤولون إسرائيليون التعليق عليها.

وأُصيب سائق سيارة إسرائيلي يوم الاثنين بجروح خطيرة في انفجار على طريق قرب الضفة الغربية المحتلة حيث تصاعدت هجمات النشطاء الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة.

وحصلت السلطات على أمر محكمة يحد من التغطية الإعلامية للحادث الذي وصفته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق، والتي ربما انفجرت قبل أوانها.