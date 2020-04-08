تطورات إصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس كورونا

كشف وزير الدولة للشؤون الصحية في بريطانيا، الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في حالة صحية مستقرة ومعنوياته جيدة.

وأوضح الوزير إدوارد أرغار قائلا “رئيس الوزراء في حالة مستقرة وهو مرتاح ومعنوياته جيدة”، مضيفا أنه “كان بحاحة، في السابق إلى بعض الأكسجين، لكنه لا يخضع للتنفس بواسطة أجهزة التنفس الصناعي”.

وكان بوريس جونسون، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا الجديد وخضع للعزل المنزلي خلال الأسبوعين الماضيين، قد نقل مساء الاثنين إلى العناية المركزة في مستشفى سانت توماس إثر معاناته من ارتفاع الحرارة والسعال وليتلقى دعما بالأكسجين.

وهذه هي الليلة الثانية لجونسون، البالغ من العمر 55 عاما، في وحدة العناية المركزة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال نائبه ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن جونسون سيعود قريبا إلى السلطة حيث يواجه العالم واحدة من أخطر أزمة للصحة العامة في 100 عام.

وفي الأثناء، دخلت بريطانيا ما قال الباحثون إنها المرحلة الأشد فتكا في تفشي فيروس كورونا الجديد، وتشهد جدلا حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام.

يشار إلى أن إجمالي الوفيات في بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، جراء الإصابة بكوفيد-19 ارتفع إلى أكثر من 6100 شخص، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 56 ألف إصابة، مع العلم أنه تم اختبار فقط 213181 شخصا من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 68 مليون نسمة.