تطورات جديدة بشأن خلية “حزب الله” في الكويت

قررت النيابة العامة بالكويت، إحالة المتهمين في قضية خلية تمويل حزب الله اللبناني، إلى محكمة الجنايات وطالبت بتطبيق القانون عليهم.

وبحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية، أشار مصدر مطلع، إلى أن لائحة الاتهام شملت 11 مواطنا و7 وافدين يعملون في محلات الصيرفة التي قامت بالتحويلات، لافتا إلى أن النيابة وجهت لهم تهم أمن دولة.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المتهمين بكفالات مالية، وسيتم مثولهم مجددا أمام محكمة الجنايات لسؤالهم عن التهم المسندة إليهم.

القبس الكويتية: إحالة خلية تمويل ⁧#حزب_الله اللبناني⁩ إلى ⁧محكمة الجنايات.

الخلية تتكون من 11 مواطنا و 7 أجانب وجهت لهم النيابة العامة تهم "أمن دولة".#الكويت pic.twitter.com/5Cl8VBI1xu — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) May 12, 2022

يذكر أن النيابة العامة الكويتية وجهت، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، ثلاث تهم للمتهمين في قضية تبرعات حزب الله، وهي الانضمام إلى حزب محظور، وغسيل الأموال، والتخابر، بعد أن قررت حبس 18 متهما على ذمة التحقيق.

وكانت السلطات الكويتية، ضبطت في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، في القضية ذاتها، 5 أشخاص جدد في قضية تمويل حزب الله، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهما، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.

وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد مرور 30 يوما من ضبط المتهمين في هذه القضية، ورغم قطع شوط طويل في التحقيقات الماراثونية التي يشهدها جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، إلا أن أعداد المتهمين بازدياد ومن الممكن دخول أسماء جديدة.

وقال مصدر إن التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، لكن القضية تم تصنيفها كقضية أمن دولة.

إلى ذلك أنكر المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، لكنهم لم يقوموا بتمويل حزب الله المحظور التعامل معه.