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تطورات جديدة حول محاولة استهداف مبنى لمنظمة الطاقة الذرية في إيران

23 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 9:16 مساءً
جانب من مفاعل بوشهر الإيراني -أرشيفية

جانب من مفاعل بوشهر الإيراني -أرشيفية

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كشف مصدر عسكري إيراني، عن معلومات جديدة حول حادثة استهداف مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية.

وقال مصدر في “مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني” إن “محاولة التخريب التي استهدفت مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فجر اليوم لم تنفذ باستخدام طائرة مسيرة”.

وأشار المصدر إلى أن “الحادث يحتمل أن يكون عملا أمنيا تخريبيا ومسؤوليته خارج نطاق مقر الدفاع الجوي”.

وكانت قناة “برس تي في”، وقناة “بي تي في” الإيرانيتان، قد أوردتا خبرا مفاده أنه تم إحباط محاولة تخريب استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

بدورها، أفادت وكالة أنباء “نور نيوز” التابعة لمجلس الأمن القومي، بتعرض مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية قرب مدينة كرج لهجوم فاشل لم يؤد إلى أي خسائر بشرية أو مالية، مضيفة أنه تم إحباط الهجوم قبل أن يحدث أي ضرر بالمبنى بفضل الإجراءات الأمنية المتعلقة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقالت الوكالة إن “المخربين فشلوا في تنفيذ مخططاتهم لاستهداف مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية”.

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