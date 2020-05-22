تطور غير مسبوق.. محكمة سورية تمنع رامي مخلوف من مغادرة البلاد

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يعتبر رامي مخلوف وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، جزءا من الدائرة الداخلية للرئيس، ولديه إمبراطورية أعمال في مجالات متنوعة مثل الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط.

قررت محكمة سورية منع سفر رجل الأعمال رامي مخلوف، بصورة مؤقتة، وذلك بحسب ما جاء في نسخة من القرار، منشورة على صفحة وزارة العدل بموقع فيسبوك، الخميس.

وأوضح قرار المحكمة أن المنع من السفر جاء بطلب من وزارة الاتصالات، وسوف يُلغى إذا سدد مخلوف المبالغ المتأخرة عليه. ولم يحدد القرار حجم هذه المبالغ.

وكان مخلوف، وهو ابن خال الرئيس بشار الأسد، طرفا في خلاف كبير بشأن أموال تقول الحكومة إنها مستحقة على شركة الاتصالات “سيريتل” التي يملكها. وأمرت السلطات هذا الأسبوع بالحجز على أمواله.

وتقول الحكومة إن “سيريتل” مدينة بمبلغ 134 مليار ليرة، أي نحو77 مليون دولار، بحسب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية.

وتناول مخلوف النزاع في 3 مقاطع فيديو على الإنترنت، ناشد فيها الأسد شخصيا التدخل “لإنقاذ شركته”.