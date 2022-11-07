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تطور لافت.. أنظمة الدفاع الجوي "ناسامز" و"أسبيد" في تصرف الجيش الأوكراني

منذ 14 دقيقة
نظام الدفاع الجوي "ناسامز"

نظام الدفاع الجوي "ناسامز"

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أعلنت أوكرانيا، (الاثنين 7-11-2022)، أنها تسلمت من الولايات المتحدة وإسبانيا والنرويج أنظمة دفاع جوي جديدة، تهدف إلى صد القصف الروسي الكثيف على البنى التحتية الحيوية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في تغريدة “وصلت أنظمة الدفاع الجوي “ناسامز” و”أسبيد” إلى أوكرانيا! هذه الأسلحة ستعزز قدرات الجيش الأوكراني إلى حد كبير وستجعل مجالنا (الجوي) أكثر أماناً”.

وأضاف:”سنواصل قتال الأعداء الذين يهاجموننا. شكرا لشركائنا: النروج واسبانيا والولايات المتحدة”.

وتطالب أوكرانيا حلفاءها الغربيين منذ أسابيع بتزويدها بأنظمة دفاع جوي حديثة، بينما كثفت موسكو ضرباتها على البنى التحتية للكهرباء والمياه، ما تسبب في انقطاع واسع النطاق مع اقتراب فصل الشتاء.

وكانت دول أخرى بينها ألمانيا وفرنسا سلمت كييف أنظمة دفاع جوي.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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