تطور لافت.. تركيا ترحب بموقف السويد وفنلندا من الإرهاب

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (الأربعاء 30-11-2022) إن بلاده ترحب بالتقدم الذي أحرزته السويد وفنلندا بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن أنقرة تريد أن ترى مزيدا من الخطوات الملموسة من دولتي الشمال الأوروبي.

وصرح جاويش أوغلو للصحفيين في بوخارست قائلا “اتخذ البلدان بعض الخطوات. ولكن لم تُتخذ أي خطوات إزاء طلبات تسليم المجرمين وتجميد أصول الإرهاب”.

من جهته قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم إن بلاده حققت تقدما في المحادثات مع تركيا بخصوص الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي السويدي، تطرق خلالها للقاء الثلاثي مع نظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو، والفنلندي بيكا هافستو، على هامش اجتماع الناتو الثلاثاء في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأكد بيلستورم على أنهم حققوا “تقدما في المحادثات خلال اجتماع الناتو، وأخطط لزيارة تركيا قريبا ولقاء تشاووش أوغلو”.

وأردف: “سنحظى هناك بفرصة تناول ملفات عديدة، وأتطلع لهذا اللقاء بفارغ الصبر”.

وأضاف أنه لا يعلم متى ستوافق تركيا على عضوية بلاده في الناتو، وتابع: “سيكون من الخطأ تحديد موعد زمني محدد، لكن أتضح لي في لقاء الأمس أنه كلما حققنا تقدما كلما سارع البرلمان التركي للمصادقة”.