تطور لافت.. حلف الناتو سيمدّ أوكرانيا بأسلحة ثقيلة مهمة

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (الأحد 15-1-2023)، عزم عدد من الدول الغربية على إرسال شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية اليومية، قبل اجتماع هذا الأسبوع في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف “إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب”.

وأضاف “نحن في مرحلة حاسمة من الحرب. لذلك، من المهم أن نزوّد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج اليها لكي تنتصر”.

وقال ستولتنبرغ إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترف خطأ بشنّه هجوماً على أوكرانيا.

وأوضح “لقد بالغ في تقدير قدرة قواته المسلحة. نرى اخطاءهم الميدانية وافتقارهم إلى المعنويات ومشاكل القيادة لديهم ومعداتهم الرديئة”، لكن الروس “أظهروا استعدادهم لتكبد خسائر فادحة من أجل تحقيق أهدافهم”.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، تطالب كييف بمزيد من الأسلحة الثقيلة فيما قامت الدول الغربية بتوسيع نطاق الأسلحة التي تؤمّنها.

في سياق متصل، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في ساعة مبكرة، الأحد، إن بريطانيا سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية إلى جانب دعم مدفعي إضافي إلى أوكرانيا، في تجاهل للانتقادات الموجهة من السفارة الروسية في لندن.

وذكر المكتب في بيان أن مجموعة من 14 دبابة تشالنجر2 ستذهب إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة ومن المتوقع أن يتبعها حوالي 30 من المدافع ذاتية الدفع طراز إيه إس90 يديرها خمسة من المدفعيين.

وستبدأ المملكة المتحدة أيضا في تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدافع في الأيام المقبلة.