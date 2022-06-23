تطوّر جديد في العلاقات بين تركيا وإسرائيل.. اليكم التفاصيل

بدأت تركيا وإسرائيل العمل على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، بحسب ما أفاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس الواقع في 23 حزيران.

وتبادلت الدولتان طرد السفيرين في 2018 كما تبادلتا التصريحات الحادة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وبرز ملف الطاقة باعتباره ملفا أساسيا للتعاون المحتمل مع سعي البلدين لإصلاح العلاقات.

وأدلى جاويش أوغلو بالتصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد الذي يزور أنقرة إثر عودة الدفء للعلاقات على مدى أشهر، لكن وسط مخاوف أيضا لدى إسرائيل من أن مواطنيها قد يتعرضون لهجمات من عملاء إيرانيين في تركيا.

وقال جاويش أوغلو إنه ولابيد على اتصال وثيق فيما يتعلق بالتهديدات التي تمس المواطنين الإسرائيليين في تركيا، مضيفا أن أنقرة لن تسمح بوقوع هجمات إرهابية على أراضيها.

وشكر لابيد تركيا على المساعدة في إحباط مخطط إيراني لاستهداف إسرائيليين في إسطنبول وقال إن الجهود لا تزال جارية.

وحذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى تركيا خشية مؤامرات خطف أو اغتيال محتملة من جانب إيران التي تعهدت بالانتقام لاغتيال عقيد في الحرس الثوري في طهران في 22 مايو أيار والذي ألقت بمسؤوليته على عملاء إسرائيليين.

وزار جاويش أوغلو إسرائيل الشهر الماضي للتشجيع على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي في أول زيارة من نوعها من مسؤول تركي كبير منذ 15 عاما.