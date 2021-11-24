تظاهرات جديدة في إيران للمطالبة بحل لأزمة المياه

خرجت تظاهرت جديدة، اليوم الأربعاء، في محافظتي شهار محل وبختياري جنوب غرب إيران للمطالبة بحل لأزمة شح مياه الشرب.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن “سكانا … تجمعوا اليوم في شهركرد، عاصمة محافظة شهار محل، لإسماع السلطات مخاوفهم المتعلّقة بجفاف المياه”.

وسار الأحد أكثر من ألف شخص باتجاه مقر المحافظة لمناشدة المسؤولين بإنهاء “مشاريع لنقل المياه من المحافظة إلى مناطق اخرى مجاورة”، بحسب التلفزيون الرسمي.

وأضافت القناة الرسمية أن “الجفاف مؤخرا قضى على العديد من الأنهار الجليدية الدائمة وخفض مستويات مياه الأنهار إلى الحد الأدنى”.

وتقع شهار محل وبختياري غرب أصفهان حيث احتج أيضا السكان الأسبوع الماضي على جفاف نهر زاينده رود.

ووعد الرئيس إبراهيم رئيسي في 11 نوفمبر بحل مشكلة المياه في محافظات وسط إيران، أصفهان ويزد وسمنان.

ويعد الجفاف مشكلة بالنسبة لإيران منذ حوالي 30 عاما، لكنه تفاقم خلال العقد الماضي، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وتقول منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية إن ما يقدر بنحو 97 بالمائة من البلاد يواجه الآن مستوى معينا من الجفاف.