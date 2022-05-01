تظاهرات في اليونان احتجاجًا على ارتفاع الأسعار

طالت سهام التظاهرات العمالية اليوم الأراضي اليونانية، احتجاجًا على الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.

وتوقفت قطارات المترو على القضبان ورست السفن في الموانئ بعد انضمام آلاف العمال إلى مظاهرات عيد العمال في العاصمة اليونانية، للاحتجاج على أسعار الطاقة والأغذية الآخذة في الارتفاع.

وقفزت قيم فواتير الغاز والكهرباء بعدما تسببت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا يوم 24 شباط في تفاقم زيادات الأسعار، الأمر الذي جعل التضخم يقفز إلى أعلى المستويات منذ سنوات.

وأفادت الشرطة إن نحو عشرة آلاف شخص شاركوا في مسيرة في وسط أثينا، ثم تجمعوا خارج البرلمان للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة إلى درجة يقولون إنهم لم يعودوا قادرين على تحملها.

وقالت “كاتيرينا ديكاريستو” التي تعمل مدرّسة وهي واقفة أمام البرلمان “الأسعار مرتفعة بدرجة تجعل تدبير شؤون الحياة يزداد صعوبة كل يوم على العمال. سنقاومها لأن الطبقة العاملة لم يعد بإمكانها العيش”.

وفي عام 2018 خرجت اليونان من أزمة مالية استمرت عقدا ثم حدثت الجائحة التي أوقفت السياحة العالمية، التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد، لمدة عامين.

ومنذ أيلول الماضي قدمت الحكومة المحافظة دعما لفواتير الغاز والكهرباء بلغ أربعة مليارات يورو (4.22 مليار دولار).