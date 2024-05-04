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تظاهرات في تل أبيب تطالب بإطلاق سراح الرهائن في غزة ووقف القتال

منذ 20 ثانية
تظاهرات أهالي الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب

تظاهرات أهالي الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب

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تظاهر آلاف الإسرائيليين اليوم السبت 4 مابو/أيار 2024، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يشمل إعادة الرهائن الإسرائيليين المتبقين من غزة.

وفي تجمع حاشد في تل أبيب، بالتزامن مع اجتماع مسؤولين من حماس مع وسطاء مصريين وقطريين بالقاهرة، قال أقارب وأنصار أكثر من 130 رهينة ما زالوا في غزة إنه يجب فعل كل ما هو ممكن لإعادتهم إلى إسرائيل.

وقالت ناتالي إلدور “أنا هنا اليوم لدعم الاتفاق الآن… علينا إعادتهم. علينا إعادة جميع الرهائن، الأحياء والأموات. يجب أن نعيدهم. علينا تغيير هذه الحكومة. يجب أن ينتهي هذا”.

جاءت الاحتجاجات قبل يومين من يوم ذكرى المحرقة الذي يوافق السادس من مايو أيار هذا العام، وكذلك مع اقتراب الحرب في غزة من نهاية شهرها السابع وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف القتال.

    المصدر :
  • رويترز

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