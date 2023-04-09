تظاهرات في عدد من مدن المغرب.. والسبب؟

نظمت تظاهرات مساء السبت في عدد من مدن المغرب ‏احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدعوة من ائتلاف ‏أحزاب يسارية.‏

في الدار البيضاء عبر أكثر من ستين شخصا في ساحة ‏السراغنة عن “سخطهم” حيال ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقا لوكالة “فرانس برس”.‏

قال فؤاد (21 عاما) الذي شارك في الاحتجاج بدعوة من ‏الجبهة الاجتماعية وهي ائتلاف أحزاب يسارية ونقابات “لم ‏أعد أستطيع التحمل. الحياة أصبحت صعبة بسبب ارتفاع ‏الأسعار. أشعر أنه لم يعد لدي مستقبل”.‏

وصرح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية ‏للشغل عبد القادر العمري لوكالة “فرانس برس”: “ندين سياسة ‏الحكومة التي وعدت بأن تكون حكومة الدولة الاجتماعية ‏لكنها اتضح أنها حكومة الفوارق الاجتماعية”. ‏

وتجمعت أيضا مجموعات من المتظاهرين في الرباط وطنجة ‏ومراكش.‏

هتف نحو ستين متظاهرا تجمعوا أمام البرلمان في العاصمة ‏‏”هذا عيب هذا عار الزيادة في الأسعار. بلادنا فلاحية ‏والخضار غالية علينا”، بحسب “فرانس برس”.‏

تأتي هذه التظاهرات في سياق ضغوط تضخمية قوية تعرض ‏الحكومة لانتقادات النقابات والمعارضة البرلمانية ووسائل ‏الإعلام المحلية.‏

بلغ معدل التضخم 9,4% في الربع الأول من 2023 مقابل ‏‏4% في الفترة نفسها من العام الماضي حسب المندوبية ‏السامية للتخطيط.‏

ازداد التضخم مع الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية ‏‏(+18,2%) في شهر رمضان الذي عادة ما يرتفع فيه ‏مستوى الاستهلاك.‏