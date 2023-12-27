تظاهر مئات العمال بإندونيسيا للمطالبة بتحسين معايير السلامة

أعلنت جماعات عمالية أن مئات العمال في قطاع النيكل بإندونيسيا نظموا احتجاجا سلميا اليوم الأربعاء، للمطالبة بوضع معايير أفضل للسلامة في العمل وتعهدوا بالإضراب إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من مقتل 18 شخصا في حريق اندلع بمصهر للنيكل.

وقال ديدي كورنياوان المتحدث باسم مجمع مورووالي الصناعي حيث يقع المصهر إن العمليات لم تتأثر في المجمع، مضيفا أن مسؤوليه يجرون محادثات مع ممثلي العمال.

وأضاف “الاحتجاج ليس له أي تأثير على العمليات لأنه مظاهرة سلمية”.

وذكر كاتساينج رئيس إحدى النقابات العمالية أن حوالي 300 عامل انضموا إلى الاحتجاج اليوم الأربعاء.

وأردف قائلا “مطلبنا الأساسي هو أن تلتزم الشركات بقانون الصحة والسلامة المهنية”، وهدد بالإضراب إذا لم تتم الاستجابة للمطلب في غضون ثلاثة أيام.

وأسفر حريق اندلع يوم الأحد في مصهر للنيكل في جزيرة سولاويسي مملوك لشركة إندونيسيا تسينجشان ستانلس ستيل، وهي وحدة تابعة لمجموعة تسينجشان الصينية، عن مقتل 10 عمال إندونيسيين وثمانية صينيين.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم مقتل الصينيين الثمانية في الحريق.

وقال ديدي إنه تم تعليق العمليات في المصهر بينما تحقق الشرطة في سبب نشوب الحريق، لكن العمليات الأخرى في المجمع تسير بشكل طبيعي.

وتعهد نائب وزير القوى العاملة أفريانسياه نور بأن تعزز الوزارة قوانين السلامة في العمل.