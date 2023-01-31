تعاون أمريكي إسرائيلي لمواجهة مشروع إيران النووي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن الولايات المتحدة وبلاده متحدتان في الحاجة إلى مواجهة إيران.

وقال غالانت خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالقدس الغربية: “تأتي زيارتك في وقت حرج، وهي تبعث برسالة واضحة إلى خصومنا وكذلك لشركائنا في المنطقة: الولايات المتحدة وإسرائيل متحدتان في الحاجة إلى مواجهة إيران وكل من يهدد السلام والاستقرار”.

وأضاف: “نتحدث بصوت واحد عندما نقول إن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي وأننا لن نتسامح مع العدوان الإيراني”.

وأردف الوزير الإسرائيلي: “بلغ التعاون الدفاعي بين بلدينا ذروة جديدة خلال الشهر الماضي كما رأينا في تمرين جونيبر أوك الاستثنائي. إن روابطنا وتعاوننا أمران حاسمان للحفاظ على مصالح البلدين وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتابع غالانت: “تتمثل الخطوة التالية في العمل معًا لتقوية الهيكل الإقليمي وتوسيع تعاوننا مع الشركاء الحاليين والمحتملين في مواجهة التحديات المشتركة”.

وأعرب عن تقديره للوزير بلينكن وللإدارة الأمريكية، مشددًا على تصريحاتهما الخاصة حول “الرابطة القوية” بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تُترجم إلى تعاون أمني لا مثيل له وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وفي هذا الصدد، فقد شكر غالانت أيضًا الوزير بلينكن على قيادته ودعمه الثابت للتفوق العسكري النوعي لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها”، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية: “أطلع الوزير غالانت وزير الخارجية الأمريكي على التحديات الأمنية الاستراتيجية والعملياتية لإسرائيل، مع التركيز على إيران ووكلائها في الساحة الشمالية، بالإضافة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات الفلسطينية وحالات التأهب القصوى في الضفة الغربية”.

وأضافت: “وأكد غالانت على أهمية إعادة الاستقرار على الساحة والدور المهم للشركاء الإقليميين في هذا الصدد”.

وينهي بلينكن اليوم الثلاثاء زيارته التي بدأها أمس إلى إسرائيل.

والأحد حذر خبراء من احتمالية خوض إسرائيل حربا مع إيران بحلول الصيف إذا لم تتخلَ طهران عن مساعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وكانت صحيفة صنداي إكسبريس قد تحدثت الأسبوع الماضي عن مخاوف إسرائيلية من أن إيران باتت الآن “على بعد أسابيع فقط” من تخصيب مخزونها من اليورانيوم إلى 90 % ، وهو المستوى الذي يمكنها من إنتاج كمية صغيرة تكفي لإنتاج رأس نووي يمكن تحميله على صاروخ.