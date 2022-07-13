تعاون أميركي إسرائيلي لردع إيران من امتلاك أسلحة نووية... ووثيقة!

يصل الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم إلى إسرائيل والضفة الغربية في زيارته القصيرة المستمرة يومين، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة مع قادة دول الخليج العربي، بمشاركة مصر والأردن والعراق.

وفي هذا المجال، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن بايدن سيوقّع وثيقة في تل أبيب بخصوص إيران.

في التفاصيل، ذكرت المعلومات أن بايدن سيتّفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على تعاون أمني بشأن عدة قضايا، أهمها التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، واستخدام جميع مكونات القوة المشتركة لضمان ذلك.

كما نقلت التقارير عن مسؤول سياسي إسرائيلي أن القضية الإيرانية على رأس أولويات الأمن القومي الإسرائيلي، مشدداً على أن تل أبيب تستشعر خطر مواصلة إيران التوسع بمجالها النووي.

وأضاف أن بايدن سيتعهد بتكثيف التعاون مع تل أبيب من أجل استخدام كل الوسائل والقوة لإيقاف إيران عن إرهابها المستمر في المنطقة، وفق ما نقلته عنه صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

كذلك أوضحت أن من بين أهم الأولويات التي ستطرحها وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي أثناء زيارة بايدن، هي الحصول على أنظمة الدفاع الصاروخي، ومناقشة قضية إيران ووكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إضافة إلى الحصول على طائرات هليكوبتر جديدة.

يشار إلى أن بايدن، كان غادر العاصمة واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط، في زيارة رسمية تشمل إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يرافق الرئيس.

كما أضاف أن بايدن سيجري مشاورات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، قبل التوجه إلى السعودية.