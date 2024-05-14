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تعاون صيني - أوغندي.. مشروع بقيمة 180 مليون دولار لنقل الكهرباء إلى جنوب السودان

منذ 36 دقيقة
شبكة الكهرباء جنوب السودان - تعبيرية

شبكة الكهرباء جنوب السودان - تعبيرية

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قال مكتب الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في بيان إن البلاد تجري محادثات مع شركة سينوهيدرو الصينية المحدودة لتطوير خط لنقل الكهرباء بقيمة 180 مليون دولار حتى تتمكن أوغندا من تصدير الكهرباء إلى جنوب السودان.

وجاء في البيان أن المشروع سيتضمن بناء خط نقل عالي الجهد بطول 138 كيلومترا لنقل الكهرباء إلى جنوب السودان وتوسيع محطتين فرعيتين وإنشاء محطة جديدة.

وذكر البيان أن موسيفيني عبر عن تأييده لعرض شركة سينوهيدرو لتطوير المشروع خلال استقباله لوفد من الشركة أمس.

وجرى توقيع اتفاقية في يونيو حزيران الماضي حتى تتمكن أوغندا من بيع الكهرباء لجنوب السودان.

وتستكمل الشركة الصينية مشروعا للطاقة الكهرومائية بقيمة 1.5 مليار دولار وبقدرة 600 ميجاوات على نهر النيل في شمال أوغندا من المفترض أن يكون المصدر لتصدير الكهرباء إلى جنوب السودان.

    المصدر :
  • رويترز

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