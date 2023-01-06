تعاون عسكري مرتقب وصفقات دفاعية بين دول خليجية و "هنسولدت" الألمانية

ذكرت مجلة شبيغل الإخبارية (الجمعة 6-1-2023) أن شركة هنسولدت الألمانية لتوريد المعدات الدفاعية تقدمت بطلب للحكومة للحصول على موافقتها على عدد من المشاريع الحساسة من الناحية السياسية مع دول خليجية.

ونقل التقرير عن عرض تقديمي داخلي في الشركة، التي تمتلك الحكومة حصة 25.1 بالمئة منها، أنها تسعى لتوريد مكونات لأنظمة رصد المقذوفات المدفعية كوبرا للإمارات.

وأضاف أن الشركة تتوقع الحصول على موافقة على ذلك.

ولم يعلق متحدث باسم الشركة على المشاريع الراهنة عندما سألته رويترز، وقال إن الشركة لا تفعل شيئا يتعارض مع القانون. وأضاف أنه لا توجد صناعة تخضع لإجراءات أكثر صرامة من تلك التي تخضع لها صناعة الأسلحة.

وامتنعت وزارة الاقتصاد الألمانية عن التعليق على قضايا فردية تتعلق بشركات. وقالت إن الحكومة الألمانية “لا يمكن أن تتدخل في قرارات الأعمال التشغيلية” لهنسولدت لأنها لا تملك فيها سوى حصة أقلية.

وأضافت شبيغل أن الحكومة الألمانية تدرس أيضا طلبا من هنسولدت يتعلق برادارات لسفن حربية ستزود الولايات المتحدة بها‭‭ ‬‬السعودية.