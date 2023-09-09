تعبئة صحيّة كبرى في المغرب.. حصيلة ضحايا الزلزال تتضاعف والمئات تحت الأنقاض

فيما تشهد المؤسسات الصحية في المغرب تعبئة كبرى ودعوات للتبرع بالدم لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد فجر اليوم السبت، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، اليوم السبت، إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة، وذلك بحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية.

وأفادت الداخلية المغربية بأن قوات الجيش تساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ. فيما ارتفعت صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض في مدن مغربية عدة.

وقال رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، ناصر جابور: “إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب”.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز، وعلى عمق 18.5 كلم.

وهذا الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في المغرب منذ هزة في 2004 بالقرب من الحسيمة في شمال البلاد، التي أودت بحياة أكثر من 600 شخص.

وقال مسؤول مغربي في وقت سابق، إنّ عشرات الأشخاص الذين لقوا حتفهم معظمهم في مناطق يصعب الوصول إليها جنوب مراكش.