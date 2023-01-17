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هولندا تعتقل لاجئا سوريا بزعم أنه قائد أمن في داعش

منذ ساعتين
آخر تحديث: 17 - يناير - 2023 11:55 صباحًا
الشرطة الهولندية

الشرطة الهولندية

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أعلن المكتب الوطني للادعاء العام، الثلاثاء، عن اعتقال لاجئ سوري يبلغ من العمر 37 عاما ومتهم بارتكاب جرائم حرب بصفته مسؤولا أمنيا في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وقال المكتب في بيان إن الرجل طلب اللجوء إلى هولندا في 2019. وتلقى فريق هولندي مختص بجرائم الحرب معلومات تفيد بأن المشتبه به، الذي لم تُحدد هويته، ضلع في دور قيادي في الخدمة الأمنية لتنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2015 و2018. وأضاف المكتب أن الرجل تقلد الدور نفسه سابقا في جبهة النصرة المعروفة فيما سبق باسم جناح تنظيم القاعدة في سوريا.

وبحسب السلطات الهولندية، عمل الرجل في يرموك وما حولها، في ضواحي جنوب دمشق، وهو موقع مخيم ضخم للاجئين الفلسطينيين.

وسيمثل المشتبه به أمام المحكمة في لاهاي يوم الجمعة.

وبموجب القانون الهولندي، من الممكن محاكمة شخص على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أرض أجنبية بموجب سلطة قضائية عالمية شاملة إن كان المشتبه به يمكث في هولندا.

    المصدر :
  • رويترز

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