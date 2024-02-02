تعثر محادثات شركة دونيك الإماراتية مع شركة كوفيسترو الألمانية

تعثرت محادثات استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الجمعة 2 فبراير/شباط، على شركة كوفيسترو الألمانية لصناعة البلاستيك والكيماويات، إذ لا يزال الجانبان بعيدين عن تحقيق انفراجة، وفقاً لصحيفة هاندلسبلات.

وأضافت الصحيفة مستشهدة بدوائر مالية أن سعر الشراء الجديد البالغ 60 يورو للسهم الذي عرضته أدنوك في ديسمبر كانون الأول 2023 لم يحقق التأثير المنشود بعد.

وانخفضت أسهم كوفيسترو 3.25 بالمئة بعد التقرير إلى 46.20 يورو في الساعة 1335 بتوقيت جرينتش.

ولم ترد كوفيسترو وأدنوك بعد على طلبات رويترز للتعليق.

وكانت الشركة الألمانية أكدت في ديسمبر كانون الأول أنها تجري محادثات “مفتوحة” مع مشتر بشأن نهج الاستحواذ، وحث أحد كبار المساهمين فيها على السماح لأدنوك بالفحص الفني النافي للجهالة اللازم للصفقة.