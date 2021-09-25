تعديل وزاري جديد لحكومة الإمارات

كشفت دولة الإمارات، اليوم السبت، عن تشكيل وزاري جديد للحكومة الاتحادية، ضمن مبادرة مشاريع الخمسين، التي أطلقتها الحكومة مؤخرا.

وشمل التشكيل الوزاري الجديد تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية، وتعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وتعيين عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيرا للعدل، والدكتور عبدالرحمن العور وزيرا للموارد البشرية والتوطين.

وشهدت التشكيلة الوزارية الإماراتية الجديدة تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، وتعيين الأخ عبدالله بن مهير الكتبي وزيرا لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء في تغريدات عبر ”تويتر“ بهذا الشأن: ”الإخوة والأخوات.. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات… ومع التشكيل الجديد نعلن أيضا عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة #مشاريع_الخمسين“.

وأضاف: ”المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة ”رؤية الإمارات 2021″، والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة.. الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي، وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا.. وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة“.

وتابع الشيخ محمد بن راشد: ”نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها.. المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات.. وتحديد الأولويات.. واعتماد المشاريع والميزانيات.. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها..“.