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تعذيب طفل حتى الموت.. جريمة مروعة تهز العراق

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2023 12:17 صباحًا
الشرطة العراقية

الشرطة العراقية

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هزت جريمة بشعة الشارع العراقي، راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بعد تعذيبه على يد زوجة أبيه.

وذكرت الشبكة العراقية لحقوق المرأة عن مصدر أمني أن الطفل يدعى موسى ولاء، وتعرض للتعذيب على يد زوجة أبيه حتى فقد حياته.

وأشارت الشبكة إلى أن زوجة الأب استعملت صنوف التعذيب ضد ابن زوجها، ومنها الكهرباء والسكين والملح والخنق، ولم يقوى الصغير على الصمود ففارق الحياة.

وانتشرت صور الطفل موسى كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات غاضبة، ومطالبات بتوقيع أقصى عقوبة على زوجة الأب المتهمة.

ووقعت الجريمة في منطقة الخطيب بالعاصمة بغداد، وأشارت الشبكة نقلا عن مصدر أمني أن زوجة الأب المتهمة لا تعان من أي أمراض نفسية أو عقلية لتبرير جريمتها.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على زوجة الأب، وجار التحقيق معها في مركز شرطة الشعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

ويوم الخميس الماضي، عثر على جثة الطفل موسى ولاء داخل منزله، وبدت عليها آثار تعذيب، واعترفت زوجة الأب أمام جهات التحقيق بارتكاب جريمة تعنيف الطفل وتعذيبه حتى الموت.

ونقلت القناة العراقية عن شهود عيان، الأحد، أن عائلة والد الطفل أقامت دعوى قضائية ضد زوجته، فيما تبين لاحقًا أن والده يعمل ضمن إحدى الأجهزة الأمنية، ولم تكشف دوافع الجريمة حتى الآن.

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