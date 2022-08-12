الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعرض الكتاب الإيراني "المثير للجدل" سلمان رشدي لهجوم في نيويورك

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2022 8:08 مساءً
سلمان رشدي

سلمان رشدي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال شرطة نيويورك وشاهد إن الروائي المولود في الهند سلمان رشدي، الذي أفتت إيران بقتله عام 1989 بسبب كتاباته، تعرض لهجوم على المسرح خلال إحدى المناسبات في مدينة نيويورك الأمريكية وأصيب بطعنة على ما يبدو في رقبته.

وذكر شاهد أن رجلا صعد إلى خشبة المسرح في مؤسسة تشوتاكوا في غرب ولاية نيويورك وهاجم رشدي في أثناء تقديمه. وقالت الشرطة إن شرطيا من الولاية كان موجودا في الحدث اعتقل المهاجم.

وقالت الشرطة إنه تم نقل سلمان بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى ولكن لم تُعرف حالته بعد.

وقال متحدث باسم مؤسسة تشوتاكوا عندما اتصلت به رويترز “نتعامل مع حالة طارئة”.

وسقط رشدي على الأرض عندما هاجمه الرجل ثم أحاطت به مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين رفعوا ساقيه لإرسال مزيد من الدم على ما يبدو إلى الجزء العلوي من جسمه في الوقت الذي تم فيه ضبط المهاجم وذلك حسبما قال شاهد طلب عدم ذكر اسمه.

وواجه رشدي، المولود في أسرة هندية مسلمة، تهديدات بالقتل بسبب روايته الرابعة “آيات شيطانية” والتي قال بعض المسلمين إنها تحتوي على فقرات تجديفية. وتم حظر الرواية في دول كثيرة يقطنها عدد كبير من المسلمين عند نشرها عام 1988.

وفي العام التالي أصدر الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني فتوى دعت إلى قتل رشدي لاتهامه بالتجديف.

واختبأ رشدي لسنوات عديدة. وتراجعت الحكومة الإيرانية فيما بعد عن هذه الفتوى وعاش رشدي بشكل علني نسبيا في السنوات الأخيرة. ولكن منظمات إيرانية رصدت مكافأة قيمتها ملايين الدولارات لقتل رشدي.

وقال موقع تشوتاكوا على الإنترنت إن رشدي كان موجودا في المؤسسة للمشاركة في نقاش حول دور الولايات المتحدة باعتبارها ملجأ للكتاب والفنانين في المنفى و”موطنا لحرية التعبير الإبداعي”.

ولم ترد وكالة ويلي التي تمثل رشدي حتى الآن على طلب للتعليق.

    المزيد من أخبار العالم

    هوغو فيلاسكيز نائب رئيس باراغواي
    القائمة السوداء الأمريكية تدفع بنائب رئيس باراغواي للاستقالة
    عناصر من الشرطة المكسيكية
    في المكسيك.. مصرع 11 شخصاً إثر اشتباكات داخل أحد السجون!
    القنيطرة
    إصابة شخصين بقصف مدفعي إسرائيلي على القنيطرة.. ما علاقة حزب الله!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باسم الشيخ حسن
    (بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
    خطوط الغاز- أرشيفية
    وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
    الدولار
    هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟