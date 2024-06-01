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تعرض حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا لهجوم إلكتروني "خطير"

منذ 19 دقيقة
علم المانيا

علم المانيا

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قالت السلطات اليوم السبت 1 حزيران/يونيو 2024، إن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، تعرض لهجوم إلكتروني كبير وإن الحزب أخرج أجزاء من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة به من الشبكة كإجراء احترازي.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان “وقع هجوم إلكتروني خطير على شبكة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي”، مضيفة أن السلطات الأمنية تعمل بشكل مكثف للتصدي لهذا الهجوم والتحقيق فيه والحيلولة دون وقوع المزيد من الأضرار.

ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل حول نطاق الهجوم أو منفذيه المشتبه بهم.

وأضافت “لكن الطريقة التي نُفذ بها الهجوم تشير إلى أن الفاعل (منفذ الهجوم) محترف جدا”.

وقال حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في بيان منفصل إنه فكك وعزل أجزاء من بنيته التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن السلطات بدأت تحقيقا.

    المصدر :
  • رويترز

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