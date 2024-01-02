تعرض زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية للطعن في الرقبة

زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يتلقى الرعاية بعد تعرضه لهجوم في بوسان (أ ف ب)

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ تعرض لهجوم خلال زيارة لمدينة بوسان الساحلية بجنوب البلاد يوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن لي تعرض للطعن بسلاح في الجانب الأيسر من رقبته من رجل مجهول، في أثناء قيامه بجولة في موقع لمطار مقترح في بوسان.

وأضافت أنه تم القبض على المهاجم في مكان الحادث.

وأظهرت صور نقلتها تقارير إخبارية لي وهو على الأرض وعيناه مغمضتان وأيادي آخرين حوله يضغطون بمنديل على جانب رقبته.

وقالت يونهاب إنه تم نقل لي إلى مستشفى، وإنه واع، لكنه ينزف.

وكان لي، زعيم الحزب الديمقراطي، قد خسر أمام المحافظ يون سوك يول في الانتخابات الرئاسية عام 2022.

وعبر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن “قلقه العميق” بعد الهجوم على زعيم المعارضة، حسب المتحدثة باسمه كيم سو كيونغ.

وشدد يون على أن “مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أي ظرف”.

كان لي عاملا سابقا في مصنع، وتعرض لحادث صناعي عندما كان مراهقا متسربا من المدرسة.

لكن محاولته الوصول إلى منصب الرئاسة طغت عليها سلسلة فضائح.

تجنب لي الاعتقال في أيلول/سبتمبر، عندما رفضت محكمة طلب احتجازه مؤقتا في انتظار محاكمته بتهم فساد مختلفة.

وهو لا يزال يواجه المحاكمة بتهم رشوة على صلة بشركة يشتبه في تحويلها 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.