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تعرض عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي لضربات جوية

18 - أكتوبر - 2021
عاصمة إقليم تيغراي

عاصمة إقليم تيغراي

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تعرضت مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي الواقعة في شمال إثيوبيا اليوم الاثنين لضربات جوية بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقال تلفزيون تيغراي، الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إن الغارات الجوية أصابت العديد من المدنيين. كما أكد عامل إغاثة ودبلوماسي لـ”رويترز” على وجود ضربات جوية في مقلي.

ولم ترد بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على طلب التعليق.

في غضون ذلك، قال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الغارات نفذها سلاح الجو وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وتداولوا مجموعة من الصور لمخلفات الغارات والدمار الذي تسببت به.

    المصدر :
  • رويترز

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