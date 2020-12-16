تعرض ممثل ميليشيا “عصائب الحق” العراقية لمحاولة اغتيال في طهران

تعرض ممثل ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية في العاصمة الإيرانية طهران، لمحاولة اغتيال بيولوجي عن طريق ”الزرنيخ“ وهو مادة سامة قوية ، حسب ما كشفه موقع صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية بالنسخة الفارسية .

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرته في وقت متأخر، من مساء، الإثنين، إن ”ممثل ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية رجل الدين جابر رجبي قد تسمم من قبل مجهولين في طهران“، مشيرة إلى أن ”حالته ليست جيدة في الوقت الحالي، لكنه تم دفع خطر الموت عنه حاليًا“.

وبحسب وثائق حصلت عليها الصحيفة، فإنه“تم العثور على مستويات عالية من الزرنيخ في دمه، ولكن تم إنقاذ حياته بسبب وصول المساعدة الطبية في الوقت المناسب“.

ويحدث التسمم بالزرنيخ عندما يمتص الشخص مستويات خطيرة من المادة في الجسم، والزرنيخ مشابه جدًا للفوسفور، وعادة ما يؤثر التسمم به على: الجلد، والكبد، والرئتين، والكلى، وفي المرحلة النهائية تشمل الأعراض التشنجات، والصدمة، وقد تؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة.

وجابر رجبي، يحمل الجنسية الإيرانية والعراقية، ويعيش بشكل عام في إيران، وبحسب المصدر الذي زود الصحيفة بهذه المعلومات،“فإن تسميم جابر رجبي (الذي وصفه بالاغتيال البيولوجي) لم تعلن عنه السلطات الإيرانية رسميًا بعد“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”جابر رجبي لديه علاقة وثيقة مع قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي جرى اغتياله، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، بطائرة أمريكية مسيرة عقب وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد“.

وتعد جماعة ”عصائب أهل الحق“ في العراق من أكبر الجماعات الشيعية المسلحة الناشطة في العراق وسوريا، وتشكلت بعد الانفصال عن مقتدى الصدر، ونفذت الجماعة لاحقًا، تحت رعاية إيران، العديد من العمليات ضد القوات الأمريكية والبريطانية، ويقال إن محاولة الاغتيال الفاشلة للسفير البولندي، في أكتوبر 2007، نفذتها هذه المجموعة في العراق.

