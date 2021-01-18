تعرفوا إلى العائلة التي وحدتها المآسي ... من هم ضيوف البيت الأبيض الجدد؟

يدخل الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني الجاري مع عائلة متماسكة، توحدها بشكل خاص المآسي التي عايشتها.

خلال مسيرته السياسية الطويلة، حصل جوزيف روبينيت بايدن على دعم المقربين منه، ولكن كان عليه أيضًا تجاوز رحيل عدة أشخاص.

السيدة الأولى

جيل بايدن، السيدة الأولى الجديدة، هي أبرز حليف له، خلال حملة الديموقراطي التي تكللت بالنجاح، أظهرت نشاطًا بدا في بعض الأحيان أنه تجاوز قوة زوجها، وضاعفت الزيارات إلى الولايات الرئيسية ودافعت عنه بلا هوادة ضد هجمات معسكر ترامب.

تزوجت جيل بايدن في عام 1977، بعد 5 سنوات من حادث سيارة مأسوي أودى بحياة نيليا، الزوجة الأولى عندما كان حينها سيناتور ديلاوير، وابنتهما نعومي التي كانت تبلغ من العمر 13 شهرًا، وأدى إلى إصابة ابنيهما بو وهنتر بجروح خطيرة.

اقترح الابنان أن يتزوج ممن اعتبرتهما بمثابة ابنيها، وأنجبت له ابنة ثانية تدعى آشلي.

وتعرف جيل بايدن، البالغة من العمر 69 عامًا، أروقة البيت الأبيض جيدًا، إذ ترددت عليه لمدة 8 سنوات، عندما كان زوجها نائب الرئيس باراك أوباما.

نالت الدكتوراه في علم التربية، وتُدرِّس في إحدى جامعات شمال فيرجينيا، بالقرب من واشنطن، حيث تنوي مواصلة العمل خلال ولاية جو بايدن، مثلما كانت تفعل عندما كانت ”السيدة الثانية“.

وبذلك تكون أول سيدة أولى تواصل حياتها المهنية، باستثناء هيلاري كلينتون، التي شغلت منصب عضو مجلس الشيوخ لفترة وجيزة في ختام ولاية زوجها بيل.

أولاد بايدن

لا تنفصل قصة جو بايدن عن قصة أولاده، في السراء كما في الضراء، بعد وفاة زوجته الأولى وابنته، اضطر المتحدر من سكرانتون (بنسلفانيا) والمنتخب لعضوية مجلس الشيوخ، للتنقل ذهابًا وإيابًا بالقطار من ديلاوير، التي تبعد ساعتين عن واشنطن، لرعاية ابنيه بو وهنتر، اللذين بقيا على قيد الحياة، بحسب “إرم نيوز”.

انضم بو، الذي كان ابنا لامعا، إلى الجيش ثم أصبح النائب العام لولاية ديلاوير. كان من المتوقع أن يشغل منصبا وطنيا، لكنه أصيب في عام 2015 بمرض السرطان الذي أودى بحياته.

حظي هنتر، الشاب الصعب المراس، الذي عانى لفترة طويلة من إدمان الكحول والمخدرات، بدعم والده، إذ دافع عنه بشدة في وجه هجمات الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية في عام 2020.

أصبح هنتر محاميًا ومؤثرا، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة بوريسما للغاز الأوكرانية، عندما كان والده نائبا لأوباما، ما أدى إلى أن يتهمهما دونالد ترامب بالفساد.

أنجب جو وجيل بايدن أشلي، التي تبلغ من العمر الآن 39 عاما وتعمل في مجال الدفاع عن الحقوق الاجتماعية.

دعم إضافي

حظي جو بايدن بدعم أخته فاليري، التي يعود إليها الفضل في ما هو عليه الآن، إذ ساعدته بشكل خاص في تربية بو وهنتر بعد وفاة زوجته الأولى، وساندته في كل معاركه.

أمضت فاليري بايدن حياتها وهي تدعم أخاها في مسيرته السياسية، وقادت جميع حملاته الانتخابية – منها ممثل الصف في المدرسة الثانوية – حتى سنحت له الفرصة في عام 2020، وقد واصلت خلالها مساعدته وعلى الأخص في التحضير للمناظرة ضد دونالد ترامب.

وللرئيس المنتخب أيضا صديقان وفيان، هما الكلبان تشام الذي تبنته العائلة عام 2008، ومايجور الذي تم تبنيه عام 2018.

ومن المتوقع أن ينضم فرد آخر إلى عائلة بايدن، وفقًا لشبكة سي بي إس، إذ سيتبنى جو وجيل قطة، ستكون الأولى في البيت الأبيض منذ غادره الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.