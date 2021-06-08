تعرف إلى العقوبة التي قد يواجهها صاحب "صفعة ماكرون"!

لا تزال أصداء الموقف المحرج الذي تعرض له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ازدياد، بسبب صفعة تلقاها من رجل وهو يهتف “تسقط الماكرونية”.

وأظهر مقطع فيديو ماكرون وهو يمشي إلى جانب حاجز معدني ويصافح سكان قرية “تان لورميتاج” في مقاطعة دروم جنوب شرق فرنسا.

وجذب الرجل يد ماكرون ووجه صفعة للرئيس على خده الأيسر وهو يصرخ مطالبا بإنهاء “Macronie”، وهو مصطلح يطلق على الفترة الرئاسية لماكرون.

وقد كشف محام فرنسي عن العقوبة التي يواجهها الرجل الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة داخلية قام بها في مقاطعة لادروم اليوم الثلاثاء.

المحامي ألان دوفلو لوكالة شرح لوكالة “نوفوستي” الروسية أن عقوبة العنف ضد شخص يمارس سلطة عامة في فرنسا هي السجن 3 سنوات وغرامة 45 ألف يورو.

موضحاً أن الحديث يدور عن عقوبة قد يتم إنزالها على منفذ الاعتداء إذا لم يؤد هذا الأخير إلى عجز رئيس الدولة عن عمله مؤقتا.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت ظهر اليوم فيديو يظهر لحظة تعرض ماكرون لصفعة من مواطن أثناء جولة قام بها في مقاطعة لادروم.

وشبهت قناة BFMTV التلفزيونية الفرنسية حادث صفعة ماكرون بحادث تعرض له الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أثناء زيارته إلى منطقة لوت إي غارون في جنوب غرب فرنسا عام 2011، حين جذبه أحد الأشخاص باتجاهه بشدة وأمسكه بسترته من الكتف.

وحكم على المعتدي المذكور بالسجن 3 سنوات مع تأجيل التنفيذ.