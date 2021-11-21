تعرف إلى ترتيب أقوى الأساطيل الجوية في العالم

احتلت الالقوى المسلحة الأمريكية والروسية والصينية، المراتب الثلاث الأولى في ترتيب دلو العالم التي أقوى قوة جوية على وجه الأرض.

وبحسب تقرير للبوابة الكندية “أيرواملوا” (Aeroemploi)، اليوم الأحد، فإن القوات الجوية الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في هذا التصنيف.

وأوضح التقرير أن هذه القوة مسلحة بأكثر من ثلاثة آلاف طائرة من مختلف التعديلات، بالإضافة إلى أنها تمتلك أكثر الطائرات المقاتلة تجهيزاً وتقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم.

ولفت إلى أن القوات الجوية الروسية، احتلت المركز الثاني في القائمة بـ 1900 طائرة.

وقال: “القوات الفضائية مسلحة بمقاتلات مثل سو-35 وسو-34″، مضيفاً “تعمل موسكو أيضًا على تطوير مشروع لجيل جديد من حاملة الصواريخ القاذفة الاستراتيجية مجمع طيران بعيد المدى الواعد”.

وتابع: “أغلق الطيران الصيني أقوى ثلاث قوى جوية، التي تشكلت بفضل المساعدة الجادة للاتحاد السوفياتي في عام 1949”.

كما تشمل قائمة الطيران العسكري الأكثر أهمية على هذا الكوكب، القوات الجوية الهندية والمصرية والباكستانية والتركية والكورية الجنوبية.

في حين احتلت ألمانيا، التي يبلغ أسطولها أكثر من 400 طائرة، المركز العاشر في تصنيف البوابة الكندية للصناعات الجوية.

في الشرق الأوسط

وفي وقتٍ سابق من العام الجاري، تطرق موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشأن العسكري للدول، إلى تقرير حول أعداد الطائرات التي تملكها أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً لإحصائيات 2021، شمل الترتيب أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة، أما الطائرات قيد التطوير حاليًا أو تحت الطلب للعام القادم لا تؤخذ في الاعتبار.

واحتلت تركيا بحسب التقرير، المرتبة الأولى في المنطقة من حيث العدد، بـ1056 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بشكل بسيط على مصر التي كانت تتقدم خلال السنوات الماضية، حيث جاء تصنيفها في المرتبة الثانية بعدد طائرات بلغ 1053 طائرة حربية.

وفي المرتبة الثالثة حلت المملكة العربية السعودية، بعدد طائرات وصل إلى 889 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك على إسرائيل التي جاء ترتيبها في المرتبة الرابعة بامتلاكها 595 طائرة حربية، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة بعدد طائرات بلغ 552 طائرة حربية متنوعة في تقدم ملحوظ هذا العام.

من جهتها حلت الجزائر في المرتبة السادسة بـ551 طائرة حربية، متقدمة بذلك على إيران التي جاء تصنيفها في المرتبة السابعة بـ516 طائرة حربية متنوعة.

وفي المرتبة الثامنة تأتي سوريا التي تمتلك 462 طائرة، فيما احتلت العراق المرتبة التاسعة بعدد طائرات يصل إلى 350 طائرة، وجاءت الأردن في المرتبة العاشرة بعدد 261 طائرة متنوعة، وفقاً لتقرير “غلوبال فاير باور”.