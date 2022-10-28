تعرّض زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي لهجوم في منزله

أفادت السلطات الأميركية بأنّ “بول بيلوسي” زوج “نانسي بيلوسي”، رئيسة مجلس النواب، تعرض لاعتداء خلال اقتحام منزلهما في مدينة سان فرانسيسكو في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وأنه تم القبض على المشتبه به.

وقال مكتب بيلوسي إن بول بيلوسي (82 عاما) نُقل إلى المستشفى ومن المتوقع أن يتعافى تمامًا.

شرطة الكونغرس من جهتها، ذكرت أنّ رئيسة مجلس النواب المنتمية إلى الحزب الديمقراطي والتالية في التسلسل القيادي للرئيس الأميركي، كانت في واشنطن مع طاقم حراستها وقت الهجوم.

وأضافت أن التحقيق ما زال جاريًا في الدافع وراء الهجوم. وذكرت وكالة أسوشيتدبرس للأنباء أن الهجوم لم يكن عشوائيًا وأن المهاجم استهدف البيت تحديدا.

كما أشار مكتب رئيسة مجلس النواب في بيان إلى أنّ زوجها تعرّض “لاعتداء عنيف”.

ولم تتضح ملابسات الهجوم، بما في ذلك كيفية اقتحام المهاجم المنزل. ويأتي الهجوم قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي ستُجرى يوم الثامن من تشرين الثاني، وستكون فيها السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ على المحك.

في السياق، ذكرت شرطة سان فرانسيسكو أنها تحركت بعد بلاغ عن اقتحام منزل في الساعة الثانية و27 دقيقة صباحا بتوقيت منطقة المحيط الهادي (09:27 بتوقيت غرينتش)، وأضافت أنها اقتادت مشتبهًا به إلى الحجز.

إلى ذلك، ذكرت أسوشيتدبرس نقلًا عن مصدرين متصلين بالتحقيق أن بيلوسي يُعالَج من رضوض وورم شديد وإصابات أخرى، بعد تعرّضه للضرب الشديد على رأسه وجسمه من مهاجم يحمل مطرقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض “كارين جان بيير” إن الرئيس جو بايدن اتصل ببيلوسي صباح اليوم للتعبير عن دعمه لها.

وبصفتها زعيمة للديمقراطيين في واشنطن وممثلة طويلة العهد لإحدى أكثر المدن الأمريكية تمتعًا بالحرية، تُعدّ بيلوسي من بين من تستهدفهم انتقادات الجمهوريين بكثرة. وتعرض مكتبها للنهب خلال الهجوم الذي وقع يوم السادس من كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس والذي نفذه مؤيدو الجمهوري دونالد ترامب، الذي كان رئيسًا حينها.

وفي مناخ يشهد استقطابًا سياسيا، أفاد مشرعون جمهوريون وديمقراطيون بتلقيهم تهديدات بالقتل وتعرضهم لمضايقات أخرى.