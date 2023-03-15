تعزيزات أمنية في فيينا تحسباً من هجوم لمتشددين

كثفت شرطة فيينا الدوريات الأمنية المسلحة في مواقع حساسة بالعاصمة النمساوية ومنها الكنائس، الأربعاء، بعد أن تلقت وكالة المخابرات المحلية في البلاد معلومات تشير إلى تخطيط متشددين لشن هجوم.

قامت الشرطة المحلية بأخذ خطوة غير اعتيادية بتحذير العامة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انتشار كثيف للشرطة المسلحة بما في ذلك القوات الخاصة.

وتُعد فيينا من أكثر المدن أمانا بالعالم من حيث ندرة حدوث هجمات متشددين بها. وحدث أول هجوم مروع من نوعه عام 2022 عندما قتل جهادي مسلح أربعة أشخاص في حادث إطلاق للنار قبل سقوطه قتيلا على أيدي أفراد الشرطة.

وكتبت شرطة فيينا بالإنجليزية على تويتر “وكالات مخابراتنا لديها سبب للاعتقاد بأن هناك تخطيطا لشن هجوم بدافع التشدد في فيينا”.

وقالت الشرطة “كإجراء احترازي… شُددت الحراسة بالمناطق المعنية بقوات شرطة العمليات الخاصة والدورية”، وأضافت أنه من غير الممكن تقدير المدة التي ستستمر فيها هذه الإجراءات الخاصة.